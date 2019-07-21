Бывший муж Ани Лорак засветился с новой девушкой (фото)

В InstaStories бизнесмен опубликовал видео, на котором засветил возможную новую девушку.

Экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым они расстались в конце января этого года, намекнул на новый роман.

В InstaStories бизнесмен опубликовал видео, на котором засветил возможную новую девушку, с которой отдохнул в ночном клубе.

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На ролике видно, как девушка позирует Мурату, а потом нежно целует его.

Возможно между парой только дружеские отношения, однако очевидцы утверждают, что это не так, пишет ТСН. Имя спутницы бывшего мужа звезды пока неизвестно.

Интересно, что Яна Беляева, с которой Налчаджиоглу изменил Лорак, разошлась с Муратом и сейчас отдыхает с другим бойфрендом в Норвегии.