Бывший муж Ани Лорак засветился с новой девушкой (фото)
16:00, 21 июля 2019Звезды
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В InstaStories бизнесмен опубликовал видео, на котором засветил возможную новую девушку.
Экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым они расстались в конце января этого года, намекнул на новый роман.
В InstaStories бизнесмен опубликовал видео, на котором засветил возможную новую девушку, с которой отдохнул в ночном клубе.
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На ролике видно, как девушка позирует Мурату, а потом нежно целует его.
Возможно между парой только дружеские отношения, однако очевидцы утверждают, что это не так, пишет ТСН. Имя спутницы бывшего мужа звезды пока неизвестно.
Интересно, что Яна Беляева, с которой Налчаджиоглу изменил Лорак, разошлась с Муратом и сейчас отдыхает с другим бойфрендом в Норвегии.
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