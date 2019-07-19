Джаред Лето устроил бесплатный уличный концерт на пешеходном мосту в Киеве (видео)
11:10, 19 июля 2019Звезды
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Лето прятал подарки по Киеву, взял в руки гитару и устроил уличный концерт под открытым небом на пешеходном мосту.
Джаред Лето устроил уличный концерт на пешеходном мосту в Киеве
Джаред Лето - американский актер и музыкант - наделал шума накануне в столице. Он прятал подарки по Киеву, взял в руки гитару и устроил уличный концерт под открытым небом на пешеходном мосту, а потом взобрался на его опоры.
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В присущей ему манере подошел к уличному музыканту как слушатель, пока в прохожем не распознали вокалиста группы Thirty seconds to Mars.
Лето исполнил несколько песен, одолжив гитару у уличного музыканта. После этого он вылез на опоры пешеходного моста ради фото. После этого музыкант в сопровождении фанатов отправился гулять по Киеву.
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