Галкин показал фото с отдыха с Пугачевой

В кадре Примадонна предстала в светлом молодежном костюме.

Российский шоумен Максим Галкин показал милое семейное фото, на котором запечатлена его супруга Алла Пугачева и их пятилетние двойняшки Лиза и Гарри.

Звездная пара вместе с детьми отдыхает сейчас в Юрмале. Семейный снимок Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Передаем вам, дорогие подписчики, горячий привет! Еще два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: "Был на вашем концерте или иду на концерт и видел вас по телевизору". Теперь же: "Смотрю ваш Instagram и иду на ваш концерт!". И это здорово: каналы общения меняются, а связь остается! Нас уже шесть миллионов — это столько же, сколько собирают самые рейтинговые выпуски моей телепрограммы "Лучше всех!". Спасибо за интерес!", - написал под снимком муж Примадонны.

В кадре Пугачева предстала в светлом молодежном костюме, дополнив его белыми кедами. Галкин позирует в спортивном костюме черного цвета. Их дочь Лиза в костюме с цветочным принтом, а сын Гарри — в футболке и спортивных штанах.

Отметим, что Алла Борисовна, несмотря на свои 70 лет, выглядит превосходно. Видно, что она отдохнувшая и свежая. Молодит звезду и прическа, и нюдовый макияж.

Ранее в сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой. 70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.