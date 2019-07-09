"Цветник": Каменских в прозрачном топе позировала в окружении полуголых девиц (фото)

На фото Каменских одета в прозрачный топ, через который видно грудь, лаковый пояс и откровенные велосипедки со стразами.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, порадовала поклонников очередным фото в откровенном наряде.

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На это раз певица добавила ещё больше сексуальности снимку, позируя в окружении полуголых девушек из своего балета. Сама Каменских одета в прозрачный топ, через который видно грудь, лаковый пояс и откровенные велосипедки со стразами.

"Цветник", "Заверните одну", "Каждая по своему красива и особенна. Принцессы", "Потрясающая команда девушек", "Шикарные", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, Анна Седокова облизала полуголую девушку и нарвалась на жесткую критику.