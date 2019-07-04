Отравления не было: астролог рассказал, что на самом деле произошло с продюсером группы "На-На"

Гороскоп Алибасова указывает на то, что вся эта история с отравлением была просто розыгрышем.

Постсоветское пространство не так давно потрясла новость об отравлении Бари Алибасова, отца-основателя и продюсера группы "На-На", который получил химический ожег, случайно выпив "Крота", находился на грани, но все равно выкарабкался.

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Однако в гороскопе Бари Каримовича совершенно нет признаков того, что он мог отравиться в этот период. Об этом рассказал астролог Влад Росс, передает "Главред".

"Ничто не указывало на возможность какой-либо кризисной ситуации, когда бы он находился "между небом и землей", иначе говоря - умирал. Все в гороскопе Алибасова указывает на то, что вся эта история с отравлением была просто розыгрышем. Похоже на то, что Бари Каримович просто хотел раскрутить свое имя и привлечь внимание к группе перед турне. Ведь уже в ближайшее время должно начаться полугодовое турне группы "На-На" по разным городам России и другим странам", - объяснил астролог.

По словам Росса, никакой угрозы жизни и никакого отравления Алибасова на самом деле не было.

"Это был фейк. Алибасов жил, живет и будет жить. Более того, в гороскопе Бари Каримовича Луна в Козероге, что является признаком долгожительства. Потому очень велика вероятность, что Бари Алибасов проживет до 90 лет", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.