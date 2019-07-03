Ани Лорак молодится ради нового избранника (фото)

Исполнительница счастлива, несмотря на недавний развод с мужем.

40-летняя опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась очередным стильным фото. В кадре видно, что новая влюбленность артистке пошла на пользу, она выглядит счастливой и моложе своих лет.

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На опубликованном в Instagram снимке звезда сидит в авто в черной футболке. Дополнила образ "дива" собранными волосами и повязкой на них, а также стильными солнцезащитными очками.

Напомним, избранником Ани Лорак стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. В последнее время пару неоднократно видели вместе и парень сопровождал Ани на репетициях. Сама Лорак подтвердила роман с Егором. В своем Instagram певица опубликовала нежное совместное фото с возлюбленным.