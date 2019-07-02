Меган Маркл и принц Гарри в третий раз ищут няню для своего сына (видео)

Герцоги Сассекские никак не могут найти идеальную кандидатуру, которая смогла бы занять место няни для двухмесячного Арчи Харрисона. Говорят, Меган Маркл слишком требовательна, поэтому все предыдущие сиделки уволились.

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Предыдущая няня прекратила выполнять свои обязанности из-за чрезмерной требовательности и опекы над сыном, которую проявляла Меган Маркл. Однако после того, как герцоги Сассекские сообщили о поездке в Африку с новорожденным сыном, они решили найти няню, которая сможет помочь им с уходом за сыном в туре.

Новая сиделка должна будет предоставлять дополнительную помощь молодым родителям, поскольку это их первый опыт отцовства и ухаживать за несколькомесячным Арчи Харрисоном в поездке будет сложно.

Няня не должна проживать на территории коттеджа, однако у нее будет собственный автомобиль, на котором она сможет приехать в Фрогмор-хаус в любой момент.

Как сообщал УНИАН, Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов.