Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов (фото)

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл пришли на баскетбольный матч, где поклонники обратили внимание на то, как быстро Маркл удалось вернуть форму после родов.

СМИ также отметили, что герцогиня всего за два месяца смогла практически полностью вернуть форму, которая была у нее до родов, сообщает StarHit.

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Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.

В сети сразу появилось множество восторженных комментариев в ее адрес, где фанаты выражали уважение герцогине.

Для мероприятия 37-летняя Меган выбрала закрытое черное платье с большим поясом.