"Окружили и закидали трусиками": Maluma накануне концерта в Киеве рассказал о мировом турне

Артист признался, что перед выступлением старается как можно больше гулять по городу, поэтому в Киеве запланировал поход по достопримечательностям.

Колумбийский певец Maluma накануне долгожданного концерта в Киеве, который пройдет 8 июля во Дворце спорта, рассказал о своем интересе к украинским девушкам.

Об это он рассказал в программе "Светская жизнь".

Артист признался, что перед выступлением старается как можно больше гулять по городу и познавать культуру других стран. Поэтому в Киеве Maluma запланировал поход по достопримечательностям. Однако колумбиец наслышан о красоте украинских женщин, поэтому во время экскурсии и своего выступления стремится увидеть отечественных красавиц.

"Скажу очень откровенно: все только говорят о девушках и женщинах из Украины. Конечно, я хочу прогуляться по достопримечательностям Киева. Но я с восторгом жду возможности увидеть, какие же они украинские девушки", - с юмором признался Maluma.

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Также певец рассказал о своем мировом турне, которое поражает артиста неожиданными выходками поклонников. Так, во время выступления в испанском Лиссабоне женщины забросали сцену нижним бельем. От этого 25-летний колумбиец несколько смутился и не знал, что делать с такими подарками фанов.

"Несколько дней назад у меня был концерт в Лиссабоне. Там была очень крутая сцена - по центру арены, то есть выступал просто в толпе, и девушки бросали в меня бельем - бра, трусики. Я и думаю: "Боже мой, что я должен со всем этим делать: забрать домой или оставить на сцене". Я был растерян, но это было что-то особенное", – поделился Maluma.

Знаменитый певец добавил, что его концерт 8 июля откроет Настя Каменских. Maluma был в восторге от трека Peligroso и, узнав о том, что она изучила испанский язык за 3 месяца, в шутку пообещал, что тоже будет познавать украинский.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 8 июля во Дворце спорта впервые выступит колумбийский певец Maluma. Его настоящее имя - Хуан Луис Лондоньо Ариас. Он лауреат престижной премии Latin Grammy, а колумбийские СМИ называют его самым сексуальным исполнителем в мире.

Его диск PB, DB The Mixtape стал бриллиантовым в Колумбии и первым по продажам в США. Maluma исполнит как уже известные миру хиты Farandulera, Vente Pa Ca, Corazon, так и самые свежие композиции – HP, Hola Señorita и другие.

На сегодня за его жизнью в Instagram следят более почти 39 миллионов подписчиков, а просмотры клипов на YouTube бьют рекорды. К слову, гостей концерта Maluma ждет также и яркое начало - открывать его будет украинская звезда Настя Каменских, недавно сыгравшая нашумевшую свадьбу.