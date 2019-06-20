"Светик ловит ритм": Лобода в купальнике "отожгла" на пляже (видео)

Своими танцами Лобода завела пользователей соцсети.

Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в РФ, устроила танцы на пляже и завела пользователей сети.

Певица в своем Instagram опубликовала видео с отдыха, на котором она под музыку, пританцовывая, дефилирует по пляжу. Одета Лобода в черный слитный купальник и бежевую накидку с бахромой, голову певицы прикрывает соломенная шляпа.

"Светик ловит ритм", - подписала видео звезда.

Своими танцами Лобода завела пользователей соцсети.

"О, эти ноги", "Тропикана-женщина", "Просто огонь", "Какая же крутая", "Как всегда шикарна", "Светлана Сергеевна, после таких видео дико хочется улететь куда-нибудь на море", "Светик даже ловит ритм как-то по-особенному, слишком идеально!", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода вывалила оголенную грудь на камеру.