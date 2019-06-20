"Светик ловит ритм": Лобода в купальнике "отожгла" на пляже (видео)
06:15, 20 июня 2019Звезды
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Своими танцами Лобода завела пользователей соцсети.
Светлана Лобода устроила жаркие танцы на отдыхе / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в РФ, устроила танцы на пляже и завела пользователей сети.
Певица в своем Instagram опубликовала видео с отдыха, на котором она под музыку, пританцовывая, дефилирует по пляжу. Одета Лобода в черный слитный купальник и бежевую накидку с бахромой, голову певицы прикрывает соломенная шляпа.
"Светик ловит ритм", - подписала видео звезда.
Своими танцами Лобода завела пользователей соцсети.
"О, эти ноги", "Тропикана-женщина", "Просто огонь", "Какая же крутая", "Как всегда шикарна", "Светлана Сергеевна, после таких видео дико хочется улететь куда-нибудь на море", "Светик даже ловит ритм как-то по-особенному, слишком идеально!", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода вывалила оголенную грудь на камеру.
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