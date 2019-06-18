"Обертка от букета": яркий образ Никитюк раскритиковали в сети (фото)

В комментариях они также отмечают, что колени Никитюк на фото выглядят толстыми.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк нарвалась на критику, опубликовав фото в ярком платье.

В своем Instagram ведущая опубликовала снимок на котором она в пышном коротком платье из фатина цвета фуксии. Однако некоторым подписчикам такой образ не понравился, в комментариях они также отмечают, что колени Никитюк на фото выглядят толстыми.

"Красотка, но коленки страшненькие", "Колени, как жопа", "Что за платье? Экономишь на море?", "Красивая. Колени похожи на полненького Флэша", "Толстые коленки", "Стилист попался рукожоп", "Верх платья не очень", "Странное платье", "Обертка от букета", "Так когда-то цветы упаковывали", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк взбудоражила сеть новым фото в бикини.