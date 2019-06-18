Алла Пугачева выступит с "эксклюзивным" концертом в Минске (фото)
15:29, 18 июня 2019Звезды
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Концерт Примадонны в Минске запланирован на 2 ноября.
Пугачева выступит в Беларуси / фото instagram.com/alla_pugacheva_forum
2 ноября в Минске на "Минск-Арене" с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева.
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Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, сообщается в одной из фан-групп артистки в Instagram.
Цена на ее концерт в Минске варьируется от 74 до 147 долларов в партере. Билеты с сегодняшнего дня, 18 июня, уже в продаже.
Напомним, в апреле Алла Борисовна неожиданно вернулась на сцену, устроив аншлаговый концерт в Кремле, билеты на который разошлись в первые часы продаж.
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