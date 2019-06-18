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Алла Пугачева выступит с "эксклюзивным" концертом в Минске (фото)

15:29, 18 июня 2019
Звезды
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Пугачева выступит в Беларуси / фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

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Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, сообщается в одной из фан-групп артистки в Instagram.

Цена на ее концерт в Минске варьируется от 74 до 147 долларов в партере. Билеты с сегодняшнего дня, 18 июня, уже в продаже.  

Напомним, в апреле Алла Борисовна неожиданно вернулась на сцену, устроив аншлаговый концерт в Кремле, билеты на который разошлись в первые часы продаж. 

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Теги: #Минск#концерт#Алла Пугачева