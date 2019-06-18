Курт Волкер женился на грузинской журналистке "Голоса Америки" (фото)

Молодожены устроили фотосессию на балконе с видом на Белый дом.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер женился на грузинской журналистке "Голоса Америки" Ие Меурмишвили.

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Пара познакомилась в 2015 году, когда Меурмишвили брала у Волкера интервью. О решении скрепить свои отношения узами брака журналистка сообщила в Facebook.

"Все было прекрасно - погода, люди, атмосфера, музыка. Это была отличная вечеринка!" - сообщила она своим подписчикам.

Судя по всему, свадьба состоялась в Вашингтоне в историческом пятизвездочном отеле The Hay - Adams. Среди гостей церемонии присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый. Она работает на "Voice of America" с 2009 года и является одним из редакторов программы "Вашингтон сегодня".

Молодожены устроили фотосессию на балконе с видом на Белый дом. Меурмишвили для столь важного события выбрала длинное платье с декольте малинового оттенка, а 54-летний Волкер - синий костюм и галстук в тон к наряду невесты.

Примечательно, что для Курта Волкера это второй брак. С первой женой Карен он воспитывает двоих детей - сына Маттиаса и дочь Соню.

Как сообщал УНИАН, ранее телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал фото с невестой на руках и рассказал про свою тайную свадьбу.