Актер "Квартала 95" Кошевой: с Путиным надо будет разговаривать по-мужски, а может, еще и "ляпаса" ему дать

Президент Украины Владимир Зеленский очень зол на президента РФ Владимира Путина, сказал актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в эфире авторской программы Алеси Бацман на телеканале "Наш" сказал, что пока не видит человека, который может стать эффективным переговорщиком между Москвой и Киевом.

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"Я вообще не понимаю, что там делает глава политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, бл…дь. Ну честно! А, они же кумовья? Чи шо?", - сказал он.

Кошевой подчеркнул, что с президентом РФ Владимиром Путиным "наверное, надо будет разговаривать по-мужски". "А может, еще и ляпаса ему дать за то, что он сделал", - добавил он.

На вопрос "Кто даст ляпас?" Кошевой ответил: "Наш Вован (президент Украины Владимир Зеленский) же качается - может вырубать".

"Мне бы очень этого хотелось. Представляешь, сколько у этого видео просмотров будет! Не знаю… Я не вижу переговорщика. Мне кажется, он найдет человека или придет к какому-то мнению", - сказал он.

Сказать, что Зеленский злой на Путина - это ничего не сказать, добавил Кошевой.

"Думаю, у всей нашей команды он вызывает сходное чувство. Он вызывает ненависть просто-напросто. Если мягко”, - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля, до избрания президентом, Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Путиным. "Война с Россией. Поэтому с Россией надо говорить. Должны быть переговоры и дипломатический формат переговоров в присутствии представителей Запада", - отмечал он. 23 мая президент Украины заявил, что переговоров с Россией не будет.