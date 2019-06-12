Настя Каменских очаровала сеть стильным фото

Дополнила образ исполнительница массивными украшениями.

32-летняя украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, порадовала фанов очередным стильным фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала в дерзком образе. В кадре поп-звезда предстала в голубом топе с тонкими бретельками и джинсовой куртке, приспущенной на одном плече, что придало образу кокетливости.

Дополнила образ Каменских массивными украшениями — серьгами-кольцами и цепочкой на шее. Также певица предстала с непривычной прической — высокой косой.

"Красивая!", "Такое впечатление, что ей тут 22-25", "Фото очень красивое", "Хулиганка", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.