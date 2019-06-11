Участника российского "Голоса" нашли мертвым

На момент смерти Сафиулину было 44 года, у вокалиста осталась жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей.

Участника российской версии вокального проекта "Голос" Алексея Сафиулина нашли мертвым в ванной его квартиры.

Как пишет "СтарХит", родные Сафиулина предполагают, что вокалист утонул. При этом официальную причину смерти эксперты до сих пор не назвали.

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Как пишет источник, Алексей Сафиулин семь лет блистал на сцене Мариинского театра, до этого - в Московской филармонии. Два года назад он пришел на популярный ТВ-проект "Голос", где покорил судей народной песней "Прощай, радость".

Вскоре после того, как свое кресло к Сафиулину развернула певица Пелагея, стало известно, что артистка и вокалист знакомы с детства. В рамках проекта певец также достиг успеха и стал любимцем публики.

На момент смерти Сафиулину было 44 года, у вокалиста осталась жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей. Близкие уверены, что Алексей уснул в ванной и утонул, однако официальной версии смерти пока нет.

С вокалистом попрощаются в четверг, 13 июня. До этого момента экспертам предстоит выяснить, что на самом деле случилось в роковую ночь.

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