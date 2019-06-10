Эмили Ратаковски с откровенным декольте и мужчина в платье: самые яркие наряды звезд на Tony Awards (фоторепортаж)

На 73-й церемонии Tony Awards самой эпатажной традиционно была Эмили Ратаковски, которая пришла в минимуме одежды.

Вчера, 9 июня, в Нью-Йорке состоялась ежегодная театральная премия Tony Awards, или "Бродвейский Оскар", как ее еще неофициально называют. Ее гостями стали Сиенна Миллер, Эмили Ратажковски, Люси Лью, Рэйчел Броснахэн, Джейк Джилленхол и многие другие.

На 73-й церемонии Tony Awards самой эпатажной традиционно была Эмили Ратаковски, которая пришла в минимуме одежды.

Читайте такжеMARUV с рогами и в латексе "зажгла" на концерте в Москве (фото)

Так как июнь в США считается прайд-месяцем, а вчера во многих городах прошли парады, в которых приняли участие представители сексуальных меньшинств, Tony Awards тоже не обошла стороной это событие - декор церемонии представлял собой радужный флаг (символ ЛГБТ-сообщества) из цветов роз.

Что же до самых впечатляющих образов, то за звание самого запоминающегося look'а, пожалуй, может побороться Люси Лью - актриса появилась на ковровой дорожке в пышном фиолетовом платье от Christian Siriano с глубоким декольте. Впрочем, конкуренцию ей тут может составить Билли Портер, который не меньше впечатлил публику совим нарядом. Актер выбрал красно-розовое платье от Celestino Couture, босоножки ему в тон от Orel Brodt и маленькую сумочку на металлическом ремне от Emm Kuo.

Как сообщал УНИАН, Седокова в крохотном топе показала грудь на фото.