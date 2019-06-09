Настя Каменских разочаровала сеть новым фото: "Еще б грудь побольше"
01:26, 09 июня 2019Звезды
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В комментариях к фото множество позитивных комментариев: "Секси", "Богиня", "Шикарная", "Огонь". Но и многих кадр разочаровал.
Каменских любит демонстрировать фигуру в белье либо купальнике / instagram.com/kamenskux/
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась пляжным снимком.
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В Instagram артистка опубликовала фото в белом раздельном купальнике. В кадре поп-звезда показывает язык, глаза она спрятала за солнцезащитными очками.
"Перестаньте показывать язык! Неприятно!", "Слишком отфотошоплено, тело неестественное какое-то", "А где сиськи?", "Язык какой некрасивый!", "Ещё б грудь побольше", - пишут в комментариях к снимку.
фото instagram.com/kamenskux
Ранее Каменских порадовала фанов очередным откровенным фото, на котором она продемонстрировала свои аппетитные формы.
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