Настя Каменских разочаровала сеть новым фото: "Еще б грудь побольше"

В комментариях к фото множество позитивных комментариев: "Секси", "Богиня", "Шикарная", "Огонь". Но и многих кадр разочаровал.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась пляжным снимком.

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В Instagram артистка опубликовала фото в белом раздельном купальнике. В кадре поп-звезда показывает язык, глаза она спрятала за солнцезащитными очками.

"Перестаньте показывать язык! Неприятно!", "Слишком отфотошоплено, тело неестественное какое-то", "А где сиськи?", "Язык какой некрасивый!", "Ещё б грудь побольше", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее Каменских порадовала фанов очередным откровенным фото, на котором она продемонстрировала свои аппетитные формы.