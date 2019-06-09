Потап рассказал, почему свадьбу с Каменских праздновал в Украине

Артист был не против жениться в Италии или Франции.

Известный продюсер и рэпер Потап, который недавно с Настей Каменских вернулся из свадебного путешествия, признался, почему они поженились в Киеве, а не за рубежом.

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Настя и Потап обдумывали пожениться в Италии или Франции, однако все же сыграли свадьбу под Киевом в итальянском ресторане. Как оказалось, Потап хотел, чтобы собралась не только вся его семья, но и певицы, говорится в "Светской жизни".

"Мы отложили празднование свадьбы за границей, потому что у Насти отец уже не молодой и мы хотели, чтобы все наши родственники были, и это очень трудно. Мы могли бы заказать самолеты и привезти всех в Италию, но решили сделать так, чтобы все пришли к нам, в родной Киев", - признался артист.

Как сообщал УНИАН, Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу 23 мая в одном из ресторанных комплексов под Киевом.