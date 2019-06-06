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Лобода в ультракоротких шортах улеглась на пол и раздвинула ноги (видео)

12:44, 06 июня 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода решила покорить сеть эротичной хореографией.

Видео со своей репетиции певица разместила в Instagram.

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На нем артистка в очень коротких шортах, футболке с объемными рукавами и босоножках на шпильке лежит на полу на белом полотенце. Певица репетирует танцевальные движения и эротично двигает ногами. 

"И что это мы снова репетируем?", - игриво подписала видео Лобода.

Как сообщал УНИАН, загорелая Седокова показала на фото стройные ножки.

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Теги: #певица#Светлана Лобода