Лобода в ультракоротких шортах улеглась на пол и раздвинула ноги (видео)
12:44, 06 июня 2019Звезды
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Артистка в очень коротких шортах, футболке с объемными рукавами и босоножках на шпильке лежит на полу на белом полотенце.
И что это мы снова репетируем ?😂🤨🥴🔫
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода решила покорить сеть эротичной хореографией.
Видео со своей репетиции певица разместила в Instagram.
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На нем артистка в очень коротких шортах, футболке с объемными рукавами и босоножках на шпильке лежит на полу на белом полотенце. Певица репетирует танцевальные движения и эротично двигает ногами.
"И что это мы снова репетируем?", - игриво подписала видео Лобода.
Как сообщал УНИАН, загорелая Седокова показала на фото стройные ножки.
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