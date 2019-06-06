Лобода в ультракоротких шортах улеглась на пол и раздвинула ноги (видео)

Артистка в очень коротких шортах, футболке с объемными рукавами и босоножках на шпильке лежит на полу на белом полотенце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram И что это мы снова репетируем ?😂🤨🥴🔫 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 6 Июн 2019 в 2:05 PDT Эпатажная украинская певица Светлана Лобода решила покорить сеть эротичной хореографией. Видео со своей репетиции певица разместила в Instagram. Читайте такжеНевеста Тимати Анастасия Решетова беременна (фото) На нем артистка в очень коротких шортах, футболке с объемными рукавами и босоножках на шпильке лежит на полу на белом полотенце. Певица репетирует танцевальные движения и эротично двигает ногами. "И что это мы снова репетируем?", - игриво подписала видео Лобода. Как сообщал УНИАН, загорелая Седокова показала на фото стройные ножки.

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