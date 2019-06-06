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Загорелая Седокова показала на фото стройные ножки

11:44, 06 июня 2019
Звезды
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Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова в очередной раз эпатировала публику смелым образом.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Певица предстала в черном платье с глубоким декольте. В кадре певица также продемонстрировала стройные подтянутые ножки. Мнения поклонников по поводу снимка Седоковой также разделились: одни сочли образ вульгарным, другие восхитились ее красотой.  

"Фигура - просто огонь", - написали ей в комментариях.

Как сообщал УНИАН, невеста Тимати Анастасия Решетова беременна.

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Теги: #певица#Анна Седокова