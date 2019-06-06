Тина Кароль произвела фурор в сети соблазнительным фото
12:07, 06 июня 2019Звезды
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Фаны буквально забросали звезду лайками и комплиментами.
Кароль завела сеть новым фото / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам фото, на котором она предстает в соблазнительном черном платье.
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Снимок в шикарном одеянии с тоненькими бретельками артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
В кадре поп-звезда соблазнительно позировала, пикантно оголив ногу. Такой ракурс выгодно подчеркнул формы Тины Кароль.
"Жарко стало", "Божественная", "Потрясающая", "Слишком прекрасна", "Какие красивые глаза", "Огонь", "Что за секс?", "Обожгла", - пишут в сети.
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