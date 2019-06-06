Тина Кароль произвела фурор в сети соблазнительным фото

Фаны буквально забросали звезду лайками и комплиментами.

Популярная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам фото, на котором она предстает в соблазнительном черном платье.

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Снимок в шикарном одеянии с тоненькими бретельками артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре поп-звезда соблазнительно позировала, пикантно оголив ногу. Такой ракурс выгодно подчеркнул формы Тины Кароль.

"Жарко стало", "Божественная", "Потрясающая", "Слишком прекрасна", "Какие красивые глаза", "Огонь", "Что за секс?", "Обожгла", - пишут в сети.

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