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Тина Кароль произвела фурор в сети соблазнительным фото

12:07, 06 июня 2019
Звезды
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Кароль завела сеть новым фото / фото instagram.com/tina_karol

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Снимок в шикарном одеянии с тоненькими бретельками артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре поп-звезда соблазнительно позировала, пикантно оголив ногу. Такой ракурс выгодно подчеркнул формы Тины Кароль.

"Жарко стало", "Божественная", "Потрясающая", "Слишком прекрасна", "Какие красивые глаза", "Огонь", "Что за секс?", "Обожгла", - пишут в сети.

Ранее Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа Константина Меладзе.

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Теги: #фото#Тина Кароль