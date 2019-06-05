Невеста Тимати Анастасия Решетова беременна (фото)

Модель совсем скоро станет матерью.

Анастасия Решетова опубликовала серию фотографий с Тимати, на которых виден ее округлившийся живот. Поклонники поспешили поздравить модель, которая совсем скоро станет матерью.

На снимках, появившихся в Instagram звезды, подруга рэпера предстала с округлившимся животом.

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«Растем», - лаконично подписала трогательные фотографии Анастасия.

Поклонники тут же поспешили поздравить 35-летнего Тимати и его возлюбленную со скорым прибавлением. «Наконец-то! Я так за вас рада», «У идеальной пары скоро родится идеальный малыш», «Даже «беременная» фотосессия у вас вышла максимальной стильной и дерзкой», - написали в комментариях.

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