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Невеста Тимати Анастасия Решетова беременна (фото)

16:36, 05 июня 2019
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Решетова и Тимати ждут ребенка / Instagram Анастасия Решетова

Анастасия Решетова опубликовала серию фотографий с Тимати, на которых виден ее округлившийся живот. Поклонники поспешили поздравить модель, которая совсем скоро станет матерью.

На снимках, появившихся в Instagram звезды, подруга рэпера предстала с округлившимся животом.

Растём 😊

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

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«Растем», - лаконично подписала трогательные фотографии Анастасия.

Поклонники тут же поспешили поздравить 35-летнего Тимати и его возлюбленную со скорым прибавлением. «Наконец-то! Я так за вас рада», «У идеальной пары скоро родится идеальный малыш», «Даже «беременная» фотосессия у вас вышла максимальной стильной и дерзкой», -  написали в комментариях.

Как сообщал УНИАН, в сети показали фигуру звезды "Гарри Поттера" в купальнике.

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Теги: #дочь Тимати