Гермиона выросла: в сети показали фигуру звезды "Гарри Поттера" в купальнике (фоторепортаж)
15:52, 05 июня 2019Звезды
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Актриса надела белое бикини в сочетании с верхом в стиле кроп-топ, подчеркнув тонкую талию и пресс.
redcarpetmood
В сети появились фотографии Эммы Уотсон, сделанные папарацци в Мексике.
Фото публикует redcarpetmood.
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Актриса надела белое бикини в сочетании с верхом в стиле кроп-топ, подчеркнув тонкую талию и пресс.
На снимках папарацци Уотсон наслаждается теплой погодой, лежа на шезлонге и читая книгу.
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских появилась на обложке американского журнала.
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