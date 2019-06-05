Гермиона выросла: в сети показали фигуру звезды "Гарри Поттера" в купальнике (фоторепортаж)

Актриса надела белое бикини в сочетании с верхом в стиле кроп-топ, подчеркнув тонкую талию и пресс.

В сети появились фотографии Эммы Уотсон, сделанные папарацци в Мексике.

Фото публикует redcarpetmood.

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Актриса надела белое бикини в сочетании с верхом в стиле кроп-топ, подчеркнув тонкую талию и пресс.

На снимках папарацци Уотсон наслаждается теплой погодой, лежа на шезлонге и читая книгу.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских появилась на обложке американского журнала.