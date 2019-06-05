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Гермиона выросла: в сети показали фигуру звезды "Гарри Поттера" в купальнике (фоторепортаж)

15:52, 05 июня 2019
Звезды
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redcarpetmood

Фото публикует redcarpetmood.

Читайте также"Как Шахерезада": Лобода покорила Inatagram ярким образом (фото)Звезда «Гарри Поттера» отдыхает в курортном городке Кабо-Сан-Лукас спустя некоторое время после того, как ее заметили в Нью-Йорке на ужине в компании сводного брата Алиши Киз Коул Кука.

Актриса надела белое бикини в сочетании с верхом в стиле кроп-топ, подчеркнув тонкую талию и пресс.

На снимках папарацци Уотсон наслаждается теплой погодой, лежа на шезлонге и читая книгу.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских появилась на обложке американского журнала.

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Теги: #Гарри Поттер#Эмма Уотсон