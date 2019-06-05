Звезда "Орла и Решки" рассказала подробности о предстоящей свадьбе

Свадьбу планируют сыграть в Италии.

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая в ближайшее время планирует сыграть свадьбу со своим законным мужем Владом Топаловым, рассказала подробности предстоящего торжества.

Возлюбленные планируют провести праздник в июле в Италии, однако в каком городе, пара еще не знает, сообщает LeMonade.

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"Сорренто или Тоскана – еще не знаем. Я считаю, что в первую очередь это праздник Регины, поэтому дал ей карт-бланш и попросил помочь сестру Алину, тем более она совладелица event-агентства”, – отметил Влад.

Также Регина добавила, что у певца есть только одно условие – поселить всех гостей в комфортных условиях. Отмечается, что вечеринка будет шумной и предварительно на нее пригласили 60 человек.

"Поверьте, для свадьбы на выезде это существенно. Сейчас мы думаем, где сможем разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не имеют в своем распоряжении нужное количество свободных номеров”, – отметила Тодоренко.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2018 Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились, тогда телеведущая была на 8-м месяце беременности. Пара провела тайную церемонию, на которой присутствовали только самые близкие.

О том, что пара узаконила отношения, официально стало известно лишь в декабре, за пару дне до того, как у молодоженов родился сын.