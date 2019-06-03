"Неземная": украинская телеведущая без штанов взбудоражила сеть (фото)

На снимке телеведущая позирует только в удлиненной футболке на балконе отеля в центре Одессы.

Украинская телеведущая Леся Никитюк вызвала у подписчиков восторг новым фото.

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Никитюк, любящая оголять свои длинные ноги, на этот раз порадовала пользователей Instagram фото без штанов. На снимке телеведущая позирует только в удлиненной футболке на балконе отеля в центре Одессы.

"Леся, вы просто бомба", "Невероятная красавица", "Неземная", "Стильная штучка", "Какая красивая барышня", "Леся, ты просто шедевр", "Неземная", - восторженно комментируют фото подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк "засветила" грудь в костюме Чудо-женщины.