"Неземная": украинская телеведущая без штанов взбудоражила сеть (фото)
12:51, 03 июня 2019Звезды
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На снимке телеведущая позирует только в удлиненной футболке на балконе отеля в центре Одессы.
Леся Никитюк поразила сеть фото без штанов / фото УНИАН
Украинская телеведущая Леся Никитюк вызвала у подписчиков восторг новым фото.
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Никитюк, любящая оголять свои длинные ноги, на этот раз порадовала пользователей Instagram фото без штанов. На снимке телеведущая позирует только в удлиненной футболке на балконе отеля в центре Одессы.
"Леся, вы просто бомба", "Невероятная красавица", "Неземная", "Стильная штучка", "Какая красивая барышня", "Леся, ты просто шедевр", "Неземная", - восторженно комментируют фото подписчики.
instagram.com/lesia_nikituk
Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк "засветила" грудь в костюме Чудо-женщины.
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