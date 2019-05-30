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София Ротару поразила сеть внешним видом после слухов о смертельной болезни (фото)

15:19, 30 мая 2019
Звезды
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Ротару удивила внешним видом / фото instagram.com/rusevdokimenko

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Фото стильной и посвежевшей 71-летней Ротару показал поклонникам ее сын Руслан Евдокименко в Instagram. Он сфотографировал артистку, судя по надписям на телефонной будке и арке, за границей.

В кадре певица предстала в джинсах с высокой посадкой, полосатой кофте и пиджаке. Образ Ротару дополнила белыми кроссовками и солнцезащитными очками. 

Ранее российские СМИ сообщили, что София Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Артистка якобы проходила курс химиотерапии от туберкулеза.

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Теги: #фото#София Ротару