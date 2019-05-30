София Ротару поразила сеть внешним видом после слухов о смертельной болезни (фото)
15:19, 30 мая 2019Звезды
1237 0
Поклонники восхищены тем, как молодо выглядит артистка.
Ротару удивила внешним видом / фото instagram.com/rusevdokimenko
В сети показали свежий снимок народной артистки Украины Софии Ротару, о страшной болезни которой накануне сообщал ряд СМИ.
Читайте такжеИзвестный композитор рассказал, как себя чувствует София Ротару (видео)
Фото стильной и посвежевшей 71-летней Ротару показал поклонникам ее сын Руслан Евдокименко в Instagram. Он сфотографировал артистку, судя по надписям на телефонной будке и арке, за границей.
В кадре певица предстала в джинсах с высокой посадкой, полосатой кофте и пиджаке. Образ Ротару дополнила белыми кроссовками и солнцезащитными очками.
Ранее российские СМИ сообщили, что София Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Артистка якобы проходила курс химиотерапии от туберкулеза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter