Лобода в кожаном бюстгальтере покорила сеть идеальной фигурой (фото)

Певица надела оригинальный черный купальник с плавками с высокой талией и ремнем и кожаным лифом.

Украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников сексуальным фото.

Звезда сопроводила свежий пост в Instagram подписью на немецком языке, пожелав подписчикам доброго утра.

«Guten Morgen», - написала певица.

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Певица надела оригинальный черный купальник с плавками с высокой талией и ремнем и кожаным лифом.

«Вот это я понимаю guten morgen», «Какааая красивая безумно», "Сейчас ей Тиль устроит самый ,что ни на есть Гутен Морген", "Ошеломительная", "Фигура потрясающая", - комментируют в сети.

Как сообщал УНИАН, звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби засветила соски в обтягивающем купальнике.

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