Instagram Светлана Лобода
Лобода в кожаном бюстгальтере покорила сеть идеальной фигурой (фото)
12:13, 23 мая 2019Звезды
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Певица надела оригинальный черный купальник с плавками с высокой талией и ремнем и кожаным лифом.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников сексуальным фото.
Звезда сопроводила свежий пост в Instagram подписью на немецком языке, пожелав подписчикам доброго утра.
«Guten Morgen», - написала певица.
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Певица надела оригинальный черный купальник с плавками с высокой талией и ремнем и кожаным лифом.
«Вот это я понимаю guten morgen», «Какааая красивая безумно», "Сейчас ей Тиль устроит самый ,что ни на есть Гутен Морген", "Ошеломительная", "Фигура потрясающая", - комментируют в сети.
Как сообщал УНИАН, звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби засветила соски в обтягивающем купальнике.
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