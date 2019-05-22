Скандальная Леся Никитюк откровенно рассказала о романе с "соседом" и тяжелом расставании (видео)

По словам ведущей, роман длился 2,5 года, но чувства так и не удалось сохранить.

Скандальная украинская телеведущая Леся Никитюк очень болезненно пережила расставание со своим возлюбленным, которого загадочно называла "соседом".

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Об этом она рассказала в проекте Маши Ефросининой на YouTube "Экзамен". По словам ведущей, роман длился 2,5 года, но чувства так и не удалось сохранить. Сейчас Леся свободна и открыта к новым отношениям.

"Я свободна. Уже переплакала и отпустила", - призналась телезвезда. "Мы очень любили друг друга и по-прежнему живем стенка к стенке. Мне спокойно, когда я слышу, как он приходит домой в свою квартиру, его собака начинает скулить, потому что она знает, что он уже дома. Мы постоянно случайно встречаемся, при чем я чувствую эту встречу. Мы здороваемся, общаемся, но не более чем", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Леся тщательно скрывала своего любимого от общественности и даже после разрыва не называет его имени. Они познакомились на лестничной площадке только спустя два года после переезда Никитюк в свою квартиру.

Отметим, ранее пользователи сети заподозрили Никитюк в беременности.

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