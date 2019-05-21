Александр Педан опубликовал новое фото / Instagram
Украинский ведущий в бикини спародировал Джей Ло (фото)
13:00, 21 мая 2019Звезды
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Александр Педан часто повторяет эффектные фото знаменитостей.
Александр Педан опубликовал новое фото / Instagram
Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан спародировать пляжное фото американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.
На оригинальном снимке Джей Ло в черном бикини и соломенной шляпе сидит на полосатом полотенце на пляже на фоне морских волн и задумчиво смотрит вдаль.
Педан - известный любитель потроллить знаменитостей и повеселить народ, повторяя эффектные фото звезд и буквально перевоплощаясь в них, причем неважно, какого они пола.
Ранее УНИАН сообщал, что Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж.
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