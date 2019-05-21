Украинский ведущий в бикини спародировал Джей Ло (фото)

Александр Педан часто повторяет эффектные фото знаменитостей.

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан спародировать пляжное фото американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

На оригинальном снимке Джей Ло в черном бикини и соломенной шляпе сидит на полосатом полотенце на пляже на фоне морских волн и задумчиво смотрит вдаль.

Педан - известный любитель потроллить знаменитостей и повеселить народ, повторяя эффектные фото звезд и буквально перевоплощаясь в них, причем неважно, какого они пола.

Ранее УНИАН сообщал, что Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж.

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