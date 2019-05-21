"Выше земли": Monatik восхитил поклонников фото с женой
11:57, 21 мая 2019Звезды
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Музыкант опубликовал в своем Instagram снимок, сделанный в Сан-Франциско.
Популярный украинский артист MONATIK, который ранее презентовал свой третий студийный альбом "LOVE It ритм", поделился с поклонниками забавным фото с женой.
Музыкант опубликовал в своем Instagram снимок, сделанный в Сан-Франциско (США). В кадре Ирина и Дмитрий позируют в прыжке. "Выше земли", - подписал фото певец.
Как сообщал УНИАН, ранее жена Monatik умилила сеть "беременными" снимками.
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