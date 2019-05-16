Ани Лорак получила награду в России (фото)

Певица выбрала для мероприятия скромный наряд: черные брюки и шелковую блузу в тон штанам.

В Москве (Россия) состоялась вторая церемония вручения премии Glamour Influencers Awards 2019, которая присуждается авторам самых интересных аккаунтов в Instagram и других социальных сетях. Статуэтки удостоилась и украинская певица Ани Лорак.

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Как сообщает "Сплетник", победителей выбирали, ориентируясь на качество контента номинантов, а не на количество их фолловеров. Награды раздали в 14 категориях. Ани Лорак победила в номинации "Glam_proвдохновение".

Певица выбрала для мероприятия скромный наряд: черные брюки и шелковую блузу в тон штанам.

Главный приз этого года достался бывшей ведущей тревел-шоу "Орел и Решка" Насте Ивлеевой, у которой 11,5 миллиона подписчиков в Instagram и 2,5 на YouTube.

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица вернулась в Киев.

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