1+1 media и Kozak Siromaha осуществили мечту мальчика, чей отец героически защищал Украину

Команда социального проекта 1+1 media "Здійсни мрію" вместе с ведущей 1+1 Марафон и ТСН Натальей Островской помогли воплотить желание 7-летнего Артема Бабия - подопечного фонда "Дети Героев". Мальчик мечтал встретиться с любимым артистом Kozak Siromaha, и эта встреча стала для него настоящим подарком.

Артем рос в семье Героя. Его отец, Олег Бабий, был разведчиком и с начала полномасштабной войны выполнял сложные боевые задачи. В августе 2023 года он вместе с группой побратимов преодолел более 600 километров по территории врага, чтобы остановить массированные авиаудары российских оккупантов. Благодаря их смелости удалось уничтожить российский бомбардировщик Ту-22М3 и вывести из строя еще два. Однако, возвращаясь обратно, группа попала в засаду. Олег погиб, прикрывая побратимов...

Именно отец познакомил Артема с творчеством Kozak Siromaha, поэтому встреча с кумиром была для парня очень особенной. Он не только пообщался с артистом, но и побывал на его концерте в Киеве. А на память певец подарил Артему папаху - традиционный казацкий головной убор.

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"Прежде всего, наша задача - помогать всем. Тем более детям. Они должны быть под особой опекой, иначе казацкая философия исчезает. Дети - это наше будущее, поэтому если мы не будем сеять любовь, то будут камни и колючки", - дополняет артист.

Посмотреть, как прошла эта теплая встреча, можно на официальных страницах 1+1 media в Instagram и Facebook, а также в выпуске "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ, который доступен по этой ссылке.

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