Певец родился в Нигерии, а затем учился в Украине.

Звезда четвертого и шестого сезонов украинского "Голосу країни" Аняня Удогво победил в финале литовского шоу The Voice. Хирург из Нигерии покорил своим пением не только украинцев, ему удалось выйти на мировую арену.

На странице литовского песенного шоу в Instagram уже появилось фото с победителем. Финал шоу транслировали по телевидению, на YouTube-канале выпуск еще опубликовали.

Впрочем, Удогво уже празднует победу и принимает поздравления от поклонников. В Stories он "репостит" сообщения от фанатов. Как оказалось, за него болели и украинцы. После "Голосу країни" он на время "исчезал" с радаров, однако его выступления на шоу до сих пор помнят зрители.

Известно, что Удогво очень любит музыку, хотя по образованию он хирург. Известно, что артист шесть лет учился в Одесском медицинском университете, после чего работал в больнице два года.

Аняня Удогво на литовском шоу-выступление

Аняня Удогво на "Голосі країни" - что известно

В 2014 году певец пришел на "слепые прослушивания" с песней Hallelujah. Вдоволь поразил судей и зрителей, к нему вернулись Святослав Вакарчук и Тамара Гвердцители. Впоследствии хирург дошел до 11 выпуска и проиграл в "нокаутах".

В 2016 году Удогво снова пришел на "слепые прослушивания". В шестом сезоне его наставником стал Святослав Вакарчук. Тогда Удогво почти дошел до четвертьфинала и выбыл после 11 выпуска.

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