Артист честно ответил, что ему не нравится в шоу.

Украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, почему не хочет участвовать в Нацотборе на международный песенный конкурс "Евровидение".

По его словам, "Антитела" никогда не рассматривала возможность выступать на шоу. И хотя это площадка для того, чтобы громко заявить о себе и творчестве, Тарас все равно не видит в будущем участия своей группы в Национальном отборе.

"Антитела никогда не рассматривали участие в отборе на "Евровидение". Хотя, это очень важная площадка, на которой Украина уже неоднократно доносила важные месседжи, и привозила победу. Это доказывает, что мы действительно поющая нация. Кроме творчества, "Евровидение" - это политический конкурс, кто бы мне что ни говорил. Политическая обстановка влияет на выбор людей и жюри", - отметил Тополя в подкасте (ДЕ)МОТИВАЦИЯ.

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Артист добавил, что самой главной причиной нежелания участвовать в конкурсе является критика, с которой потом сталкивается каждый участник шоу. Об этом Тарас высказался так:

"Большая часть людей, которая следит за "Евровидением", для них это прям забег не на жизнь, а на смерть. И когда мы посылаем артиста, а он сделал какой-то шаг в сторону, то его уже обругали, или кто-то мешает с дер*мом... Многим известным украинским артистам не интересно "Евровидение" именно потому что, украинский народ смешивает с дер*мом через 10-е или 20-е место. И артиста просто уничтожают. Зачем устоявшемуся артисту, который имеет какой-то уровень, подвергать себя этой опасности?".

К слову, в этом году в Нацотборе одержала победу группа Ziferblat. С песней "Bird of Pray" коллектив будет представлять Украину на "Евровидении-2025" в швейцарском городе Базель. Первый полуфинал состоится 13 мая, второй - 15 мая, а грандфинал запланирован на 17 мая.

Напомним, ранее представитель Италии отказался от участия в "Евровидении-2025".

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