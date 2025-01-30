Согласно ставкам букмекеров, победу на Нацотборе может получить группа Ziferblat / скриншот Instagram

Уже в мае этого года состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2025". Ежегодно перед этим шоу в Украине проходит отборочный тур, во время которого выбирают представителя нашей страны. Национальный отбор запланирован на 8 февраля, однако букмекеры уже сделали ставки относительно возможного победителя конкурса.

Как пишет Telegram-канал "Сцена.ua", в рейтинге букмекеров лидирует группа Ziferblat. Они, как известно, будут участвовать в шоу с песней "Bird of Pray". Коллектив получил коэффициент 1.90 среди других участников.

скриншот Telegram-канал "Сцена.ua"

Но, стоит указать, что не только букмекеры делают ставки на победу Ziferblat. Слушателям, похоже, также пришлась по душе их конкурсная песня, которая уже завирусилась в сети и собирает большое количество прослушиваний. Долгое время группа была единственной среди финалистов Нацотбора, кто попал в тренды на YouTube и Apple Music.

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Сейчас их трек "Bird of Pray" занимает 13-ю строчку вкладки "Популярное" на YouTube. А также клип на композицию посмотрели уже более 155 тысяч слушателей.

Однако сейчас их обогнала другая участница - певица Маша Кондратенко. Ее трек занимает восьмое место в рейтинге "Популярное" с 177 тысячами просмотров. Сейчас среди всех финалистов именно у этих конкурсантов самые высокие показатели. Следовательно, можно предположить, что именно они станут главными кандидатами, которые смогут представить Украину на международной арене.

коллаж УНИАН, скриншот YouTube

К слову, кроме Ziferblat и Кондратенко в Нацотборе этого года участвуют Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, FIЇNKA.

Напомним, букмекеры "подвинули" Украину из топ-3 на Евровидении. Ранее по их ставкам в финале Украина могла получить бронзу, однако сейчас их мнение изменилось из-за Израиля.

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