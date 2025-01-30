По их прогнозам, Украину на международном конкурсе может представить группа.

Уже в мае этого года состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2025". Ежегодно перед этим шоу в Украине проходит отборочный тур, во время которого выбирают представителя нашей страны. Национальный отбор запланирован на 8 февраля, однако букмекеры уже сделали ставки относительно возможного победителя конкурса.

Как пишет Telegram-канал "Сцена.ua", в рейтинге букмекеров лидирует группа Ziferblat. Они, как известно, будут участвовать в шоу с песней "Bird of Pray". Коллектив получил коэффициент 1.90 среди других участников.

Но, стоит указать, что не только букмекеры делают ставки на победу Ziferblat. Слушателям, похоже, также пришлась по душе их конкурсная песня, которая уже завирусилась в сети и собирает большое количество прослушиваний. Долгое время группа была единственной среди финалистов Нацотбора, кто попал в тренды на YouTube и Apple Music.

Видео дня

Сейчас их трек "Bird of Pray" занимает 13-ю строчку вкладки "Популярное" на YouTube. А также клип на композицию посмотрели уже более 155 тысяч слушателей.

Однако сейчас их обогнала другая участница - певица Маша Кондратенко. Ее трек занимает восьмое место в рейтинге "Популярное" с 177 тысячами просмотров. Сейчас среди всех финалистов именно у этих конкурсантов самые высокие показатели. Следовательно, можно предположить, что именно они станут главными кандидатами, которые смогут представить Украину на международной арене.

К слову, кроме Ziferblat и Кондратенко в Нацотборе этого года участвуют Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, FIЇNKA.

Напомним, букмекеры "подвинули" Украину из топ-3 на Евровидении. Ранее по их ставкам в финале Украина могла получить бронзу, однако сейчас их мнение изменилось из-за Израиля.

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