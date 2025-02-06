Артистка удивлена, почему большие акулы украинского шоу-бизнеса почти никогда не решаются пойти на Нацотбор.

Украинская певица и модель Ангела поделилась своими мыслями о нынешних конкурсантах и назвала тех, кто ее поразил больше всего. Также она рассказала, рассматривает ли она возможность собственного участия в будущем.

Ангела внимательно следит за конкурсом и отмечает, что уровень участников этого года достаточно высок. Она отмечает, что каждый артист имеет свою уникальность, а некоторые из них способны привлечь внимание европейской аудитории своей подачей, содержательными текстами и сценической харизмой.

"Нынешний Нацотбор показывает, насколько мощной является наша музыкальная сцена. У нас есть артисты, которые не просто поют, а транслируют идею, отражают реальность страны в своих песнях.Это важно, ведь Евровидение - это не просто развлечение, а площадка, где можно заявить об Украине громко и достойно. Я уважаю всех участников и желаю им успеха!" - комментирует артистка.

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Ангела уверена, что для Украины на международной арене сейчас важно иметь сильного представителя, который не только качественно выступит, но и донесет важные смыслы до международной аудитории.

Ангела не скрывает своего интереса к некоторым участникам Нацотбора. Она выделила KHAYAT и Машу Кондратенко, которые, по ее мнению, могут удивить своими номерами.

"KHAYAT всегда был очень самобытным артистом, он имеет уникальный стиль и подачу, которые могут запомниться европейской публике.А Маша Кондратенко - это настоящий голос молодого поколения, у нее харизма и узнаваемый почерк, которые делают ее выступления особенными. Будет интересно посмотреть, как они покажут себя в финале", - делится певица.

Исполнительница также высказалась об отсутствии в Нацотборе известных артистов, которые уже имеют большое влияние в шоу-бизнесе. Она считает, что участие таких исполнителей могло бы значительно усилить конкурс и привлечь еще больше внимания к Украине на международной сцене.

"Меня удивляет, почему большие акулы украинского шоу-бизнеса почти никогда не решаются пойти на Нацотбор. Они имеют узнаваемость, опыт и возможности создать что-то действительно грандиозное.Но почему-то оставляют этот шанс молодым артистам. Возможно, боятся конкуренции? Или просто не хотят испытывать себя в новых условиях? Для меня это открытый вопрос", - отмечает Ангела.

Многие поклонники уже не первый год ждут Ангелу в Нацотборе, и в этом году снова возник вопрос: может ли она подать заявку в будущем?

"Евровидение - это огромная ответственность, я знаю, что многие люди хотят видеть меня в Нацотборе, и, честно говоря, эта идея меня вдохновляет.Но если и подаваться, то только с песней, которая будет иметь смысл и силу. Пока я не могу сказать, что готова, но никогда не говори никогда", - признается артистка.

Ангела отмечает, что для нее участие в таком конкурсе - это не просто возможность заявить о себе, а шанс представить Украину на международном уровне с достойной композицией.

Напомним, букмекеры обновили ставки перед финалом Нацотбора на Евровидение-2025.

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