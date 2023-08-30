Финал Нацотбора состоится в феврале 2024 года.

В Украине начался Нацотбор на Евровидение. Артисты, которые хотят попробовать свои силы и принять участие в отборе, уже могут подавать заявки на сайте песенного конкурса.

Как сообщает "Суспильне", музыкальным продюсером Нацотбора во второй раз станет музыкант Дмитрий Шуров (Ріапобой). Он уже обратился к артистам и призвал их присоединиться к конкурсу.

"Стартовал прием заявок на участие в Нацотборе на Евровидение-2024! Я хочу обратиться ко всем музыкантам нашей страны: у вас есть почти восемь недель, чтобы создать свою собственную песню победы. Песню года, которая представит Украину на глобальной международной арене, порвет все чарты и займет первое место на нынешнем Евровидении. Я очень жду ваши песни, ваш талант и заряд энергии сейчас очень нужны нашей стране", - рассказал певец.

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Также артист отметил, что в этом году Нацотбор будет проходить по новым правилам. Финалистов будет выбирать не только Шуров. К голосованию смогут присоединиться и зрители.

"В этом году финалистов Нацотбора буду выбирать не только я. Среди участников лонглиста, на которых мне не хватит места в списке финалистов, — а это моя самая большая боль в прошлом году, — будет проведено голосование. Зрители выберут своего фаворита, который получит шанс побороться за победу в финале", - пояснил Шуров.

Нацотбор на Евровидение-2024 - основные условия

Подавать заявку на участие могут все, кто достиг 16 лет. Допускаются как сольные вокалисты, так и группы, в составе которых выступает не более 6 артистов;

Песня, с которой хотят выступить участники, должны быть не длиннее 3 минут. Трек должен быть оригинальным и не обнародованным до Нацотбора;

Один участник может подавать неограниченное количество заявок с разными песнями, также допускаются не полноценные треки, а демоверсии.

"По результатам общенационального предварительного отбора будет сформирован лонглист участников, которые продолжат участие в Нацотборе. Список будет включать до 20 исполнителей. Участники лонглиста должны пройти прослушивание, личное участие в котором является обязательным. По результатам прослушивания в срок до 20 ноября будет выбран список финалистов отбора, который будет включать до 10 исполнителей", - добавили в "Суспильном".

До 29 декабря будет обнародован полный список финалистов. По новым правилам, последнего участника выберут зрители во время онлайн-голосования. Финал Нацотбора запланирован на февраль 2024 года, его будут транслировать на телевидении.

Членов жюри, которые будут выбирать артиста, который представит Украину на Евровидении, также будут определять украинцы. Для этого будет проведено онлайн-голосование.

Напомним, ранее уже стало известно, где и когда состоится Евровидение-2024. Песенный конкурс будет проходить в Мальме. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

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