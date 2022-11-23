Конкурс претерпел изменения, поэтому европейцы переживают, что Россия может присоединиться к голосованию.

В 2022 году Россию отстранили от участия в самом масштабном песеннном конкурсе "Евровидение". Однако сможет ли страна-агрессор в 2023 году голосовать за понравившегося участника?

Пресс-секретарь EBU Дэйв Гудман в комментарии росСМИ заявил, что пока организаторы конкурса наверняка не знают, будет оли у Российской Федерации доступ к голосованию. Такой ответ последовал после новости о том, что теперь весь мир может выбрать победителя, а не только страны-участники конкурса.

"Мы опубликуем список стран, которые будут иметь доступ к платформе для онлайн-голосования в следующем году, накануне мероприятия. Мы еще не знаем, будет ли Россия в этом списке", – сказал Гудман.

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Евровидение-2023: что известно

В 2023 году состоится очередной масштабный песенный конкурс "Евровидение", однако он претерпел изменения. Теперь только зрители будут определять результаты полуфинала, однако жюри и зрители по-прежнему определяют результаты Гранд-финала. Также к голосованию может присоединиться весь мир.

Полуфиналы Евровидения-2023 состоятся 9 и 11 мая. Финал – 13 мая.

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