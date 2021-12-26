Зрители узнали имя победителя шоу "Україна має талант" в финальном выпуске в 2021 году.
В этом эфире все насладились еще раз выступлениями всех финалистов, за исключением воздушной гимнастки Лизы Крутиковой, которая не могла выйти на сцену из-за травмы.
Читайте такжеТина Кароль феерично вернулась на шоу "Голос страны" (фото, видео)Зрители голосовали за следующих финалистов:
- Mind2Mind
- Михаила Макарова
- Наталью Лебердюк и Дениса Матросова
- Эльдара Юлдашева
- Группу ZAPAL
- Артема Фесько
- Дмитрия Политова
- Станислава Скочка
- Артема Галиса
- Евгения Емельяненко и Владу Камышникову.
Так, по результатам голосования зрителей победителем шоу "Україна має талант" стал 14-летний вокалист Артем Фесько из Попельни Житомирской области.
На втором месте оказалась группа ZAPAL - музыканты с цимбалами.
Третьим стал Артем Галис - певец, поражающий своим голосом.
Объявление победителя шоу "Україна має талант": видео
"Україна має талант": что известно о шоу
"Україна має талант" - талант-шоу на телеканале СТБ, начатое в 2009 году; с тех пор вышло девять сезонов шоу. Это - дочерний проект британской телепередачи Саймона Коуэла "Британия имеет талант".
В октябре стартовал 10-й сезон шоу "Україна має талант", его ведущим стал Григорий Решетник. Судьи - Ксения Мишина, Евгений Кот и Сергей Притула.