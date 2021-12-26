Победитель шоу получил 250 тысяч гривень.

Зрители узнали имя победителя шоу "Україна має талант" в финальном выпуске в 2021 году.

В этом эфире все насладились еще раз выступлениями всех финалистов, за исключением воздушной гимнастки Лизы Крутиковой, которая не могла выйти на сцену из-за травмы.

Читайте такжеТина Кароль феерично вернулась на шоу "Голос страны" (фото, видео)Зрители голосовали за следующих финалистов:

Mind2Mind

Михаила Макарова

Наталью Лебердюк и Дениса Матросова

Эльдара Юлдашева

Группу ZAPAL

Артема Фесько

Дмитрия Политова

Станислава Скочка

Артема Галиса

Евгения Емельяненко и Владу Камышникову.

Так, по результатам голосования зрителей победителем шоу "Україна має талант" стал 14-летний вокалист Артем Фесько из Попельни Житомирской области.

На втором месте оказалась группа ZAPAL - музыканты с цимбалами.

Третьим стал Артем Галис - певец, поражающий своим голосом.

Объявление победителя шоу "Україна має талант": видео

"Україна має талант": что известно о шоу

"Україна має талант" - талант-шоу на телеканале СТБ, начатое в 2009 году; с тех пор вышло девять сезонов шоу. Это - дочерний проект британской телепередачи Саймона Коуэла "Британия имеет талант".

В октябре стартовал 10-й сезон шоу "Україна має талант", его ведущим стал Григорий Решетник. Судьи - Ксения Мишина, Евгений Кот и Сергей Притула.

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