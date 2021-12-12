Мужчина не прошел в следующий этап.

В субботу состоялся восьмой выпуск шоу "Україна має талант". На главную сцену страны вышел 19-летний чиновник из Запорожья, работающий в Институте развития города.

Так, молодой человек вышел на сцену в коричневом костюме и на высоких каблуках. Одна из судей назвала Виталия Мунтянова самым элегантным чиновником, которого она видела в своей жизни.

Читайте такжеMONATIK перепел "Старі фотографії" Скрябина (видео)Во время выступления участника судья Женя Кот воскликнул, что это плохой уровень исполнения. При этом Ксении Мишиной понравился танец Виталия. Приглашенная судья проекта Маша Ефросинина также поддержала участника и сказала, что она всегда за тех, кто самовыражаются и не боятся осуждения.

"Это было смело и странно, но больше смело", "Танец червяка на разогретой сковородке", "Молодец, что вышел и станцевал", "Клоун! Чисто поржать", - комментируют выступление чиновника в сети.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка растрогала чувственным танцем на пилоне.

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