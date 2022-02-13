Ведущая "Голоса" Катя Осадчая искренне обрадовалась такому романтическому поступку участника.

Накануне самого романтичного дня в году - праздника всех влюбленных - 26-летний участник "Голоса страны" Владимир Порубайло сделал предложение руки и сердца своей любимой прямо за кулисами шоу.

Для его девушки Адрианы это стало настоящей неожиданностью, она не смогла произнести ни слова, лишь кивнула в ответ на слова любимого.

"Адрианочка, спасибо тебе очень за то, что ты меня поддерживала. Ты мой двигатель по жизни. Я тебя очень сильно обожаю и люблю. Я хочу, чтобы ты в дальнейшем была рядом со мной всю мою жизнь", - сказал Владимир и достал кольцо.

Это - первое предложение руки и сердца в эфире шоу "Голос страны" за все 12 сезонов проекта. Отметим, что Порубайло попал в команду Нади Дорофеевой.

Как участник шоу "Голос страны" сделал предложение руки и сердца за кулисами проекта: видео

Ранее на шоу "Голос страны" пришел Михаил Царь из Черновцов, который был влюблен в Анну Тринчер.

Вас также могут заинтересовать новости: