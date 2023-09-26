Девушка пыталась эпатировать.

На днях в эфир вышел новый выпуск шоу "Супермама", во время которого произошла стычка между участницами. Одна из мам рассказала своим соперницам о том, что прививает своим детях хорошие манеры.

Однако других девушек смутило то, что она требует от своих наследников тишины после 21:00, так как шум может мешать соседям. В рассказ вмешалась известная блогерша, которая также стала участницей проекта. 24-летняя Стася сказала, что не согласна с такой позицией.

"В своей квартире до 23:00 вы можете делать что угодно. Хоть п*ськой тереться об пол", - сказала блогерша.

Женщине не понравилось такое высказывание Стаси, поэтому она ей резко ответила: "Что вы сказали? Вы позволяете себе так выражаться? Возможно, это из-за того уровня обучения, которое вы проходили в школе".

Еще одна мама согласилась с этим и сказала, что, действительно, Стася, скорее всего, плохо училась в школе.

"Должно же быть какое-то понимание, что ты несешь, если ты позиционируешь себя как супермаму", - добавила девушка.

Напомним, ранее участница "Супермамы" рассказала, как ее травили на шоу.

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