Сообщается, что у повара Ольги Мартыновской вскрыли автомобиль.

Шеф-повар и судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" стала жертвой злоумышленников. Произошло это в Париже. Сообщается, что грабители дождались, пока машина останется без присмотра, вскрыли ее и забрали все ценные вещи оттуда.

Об этом сама Ольга Мартыновская сообщила в своем Instagram-блоге.

"Пока я работала нон-стоп, обворовали машину. Следите за своими вещами в автомобиле. Не знаю, как вскрыли, забрали все. Все то ценное. Хорошо, что жизнь оставили", - высказалась Ольга.

Мартыновская не уточнила, обращалась ли в местные правоохранительные органы.

Отметим, сразу после начала полномасштабного наступления на украинские города со стороны российских оккупантов, Мартыновская уехала в Европу, где занимается благотворительностью. Благодаря этому она может жертвовать деньги на нужды ВСУ и принимать участие в сборах.

Напомним, Эктор Хименес-Браво объяснил, почему чувствует себя украинцем.

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