Некоторые участники проекта стали настоящими мемами.

Шоу "Хата на тата" выходит на экраны с 2012 года. За это время зрители могли познакомиться с большим количеством семей, принявших участие в проекте. На шоу "перевоспитывают" мужей, которые не хотят помогать женам, а потому без курьезов не обходится. Какие моменты из шоу "Хата на тата" оказались самыми смешными - смотрите ниже.

Папа в кустах

Во 2 выпуске 10 сезона шоу "Хата на тату" главным героем стал Николай Апостол - "птица высокого полета". Мужчина очень любит не детей и жену, а своих попугаев. Даже когда он уезжал в командировку, то всегда спрашивал о птицах, а не о дочках и сыне.

Во время съемок Апостол отличился забавным поступком. Мужчина решил сходить в туалет посреди трассы, а потом смешно об этом рассказал дочкам. Этот фрагмент стал мемом и уже давно "вирусится" в сети. Пользователей особенно веселит то, как дочери мужчины реагировали на слова отца.

Папа-кондитер

В 3 выпуске 8 сезона в центре внимания Александр Пасынковский - мужчина, который отказывается помогать жене. Его сын мечтает стать кондитером, впрочем мнение парня отца не интересуют. Мужчина не поддерживает ребенка, а еще и шутит над ним.

Так, во время съемок мужчина выдал, что он тоже "кондитер", который "сделал" ребенка. Шутка Пасынковского стала легендарной. Пользователи пишут, что не сразу могут понять, о чем говорит мужчина, а когда все же понимают - то хохочут и не могут остановиться.

"Сокиабле"

Сергей Коваленко, снявшийся в 4 выпуске 4 сезона проекта, стал настоящей звездой. Сеть до сих пор помнит, как мужчина делал с сыном уроки. Особенно забавно было наблюдать за тем, как вместе они учили английский язык.

Сын мужчины неправильно читал слова на английском. Его "сокиабле" заставило смеяться многих зрителей. А еще больше поводов для шуток добавил сам отец, который начал сам произносить слова и забавно ошибался.

"Собака-улыбака"

В 9 выпуске 9 сезона главным героем стал Максим Ярош - "супербой" из Яготина. Мужчина очень любит животных, дома у него - настоящий зоопарк. При этом он никак не помогает жене, все дела на ее плечах.

Самый забавный момент с Ярошем - его история о собаке. Он рассказывал, что хотел купить "охранника", но пес лишь улыбается и отказывается лаять. Его "собака-улыбака" стала самым известным животным на шоу "Хата на тата".

Человек-мем Петр Смерека

В 13 выпуске 4 сезона показали "богача" Петра Смереку. У мужчины немало техники, он зарабатывает большие деньги, но делиться ими с семьей не хочет. Даже хлеб его жена выпекает сама, ведь Смерека считает, что это очень экономно.

При этом мужчина выдавал немало забавных фраз. Когда он отказывался помогать жене, то говорил, что он в космосе. Также он смешно ругался и пытался накормить детей блюдами собственного приготовления. Как оказалось, Смерека точно не повар.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что произошло с рогатой "женщиной-вампиром" из "Мира наизнанку"

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