Денис Путинцев заявил, что у певицы есть шанс на победу.

Украинский продюсер Денис Путинцев высказался о популярной певице Jerry Heil, которой букмекеры пророчат победу на Нацотборе на Евровидение-2023.

По его словам, у знаменитости есть шансы на победу, так как Jerry Heil - это уже бренд, известный артист.

"Она известный артист, который уже не первый раз принимает участие в национальном отборе на Евровидение. У нее математическо-анимешный подход ко всему творчеству. Она дает миру хипстер-этнику. Конечно, в ее песне много "5 элемента" и "Светской жизни" с Катей Осадчей, если внимательно послушать. Однако трек "When god shut the door" может зайти зрителям", - сказал Путинцев в комментарии УНИАН.

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Участие Jerry Heil в Нацотборе на Евровидение

Певица уже участвовала в Нацотборе в предыдущие годы, однако ей не удалось одержать победу. В одном из интервью УНИАН она говорила, что больше не будет пробовать свои силы на конкурсе, однако сейчас все изменилось. Она выступит на сцене Нацотбора под номером 4.

Кроме того, букмекеры пророчат ей победу. Да и согласно запросам в Google, чаще всего пользователи сети ищут именно Jerry Heil. В связи с этим можно предположить, что зрители тоже определились со своим фаворитом.

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