Продюсер шоу "Голосу країни-12" Владимир Завадюк рассказал, какова судьба команды Святослава Вакарчука в продолжении шоу. Отметим, что Вакарчук отказался сниматься в продолжении, поскольку сейчас он помогает своей стране и считает это неуместным.
"Конечно, я разговаривал со Святославом лично, потому что мы уже давно сотрудничаем. Каждый имеет право на позицию. Бесспорно, теперь мы столкнулись с вопросом, что делать с командой талантливых людей, которые шли к Святославу и хотели получить опыт работы с ним. Но уверяем вас, что мы не оставим участников без внимания. Уверен, что и эту проблему мы тоже решим, ведь у нас еще пять суперпрофессиональных тренеров", - прокомментировал Завадюк изданию "КП в Украине".
Он подчеркнул, что все судьи проекта заранее были проинформированы о том, как планируется организация продолжения "Голосу країни". Также Завадюк отметил, что в тех выпусках, которые успели снять до 24 февраля 2022 года, лидер группы "Океан Ельзи" есть.
Решение выпустить продолжение крупного вокального шоу именно сейчас обусловлено преследованием благотворительных целей.
"Мы с народным тренером Мацолой поставили своей целью поддержать украинских защитников. Пригласили авторитетные фонды – Dobro.UA и Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим". Объявили благотворительный сбор под названием "Твій голос на аерозасоби для розвідки". Его цель – привлечь 3 млн гривен на важную закупку для целой бригады на передовую квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo", - добавил Завадюк.
Напомним, премьеру нового сезона "Холостяка", которая должна была состояться 30 сентября, снова перенесли. За несколько часов до эфира создатели проекта сообщили об этом решении, сославшись на "производственные причины".