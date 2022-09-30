Премьеру шоу переносят уже второй раз из-за войны в Украине.

Сегодня, 30 сентября, должна была состояться премьера 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Но за несколько часов до эфира создатели проекта сообщили о переносе нового сезона с Алексом Топольским.

"Мы переносим премьеру проекта "Холостяк" по производственным причинам. Ваше любимое романтическое реалити обязательно состоится этой осенью. О новой дате старта будет объявлено позже. Все будет Украина", - говорится в Instagram телеканала СТБ.

Ведущий проекта Григорий Решетник добавил, что зрители смогут наблюдать за развитием отношений Алекса Топольского с девушками уже совсем скоро.

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"Мы слышим, любим, уважаем своих зрителей. И гордимся нашими военными. Скоро! Обязательно", - написал Решетник в комментариях под постом.

Стоит отметить, 12 сезон проекта "Холостяк" должен был выйти в эфир еще весной 2022 года. Но из-за полномасштабного вторжения создатели шоу были вынуждены перенести премьеру.

Напомним, главным героем 12 сезона "Холостяка" стал бизнесмен Алекс Топольский. Среди 25 девушек он будет искать ту единственную, с которой сможет построить счастливую семью.

Ранее УНИАН рассказывал, кто такой Алекс Топольский и чем занимается главный герой 12 сезона шоу.

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