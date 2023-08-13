По словам Завадюка, певица сумела трансформироваться.

Продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк рассказал о новом сезоне песенного конкурса, который в этом году снимают в Польше. Как известно, звездными тренерами стали Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и Надя Дорофеева.

В интервью "КП" Завадюк рассказал, почему в новом сезоне появилось три новых тренера, но осталась Дорофеева. Она уже брала участие в двух других сезонах "Голосу країни", а потому многие думали, что певицу не пригласят на проект еще раз.

"Я говорил о том, что у нас будет обновленная ​​панель. И она действительно обновленная. Почему Надя осталась в сезоне? Потому что она топ-артистка и лицо новой украинской музыки, которая собирает миллионные просмотры и является лидером чартов. По правилам франшизы, и это всегда рекомендуют форматники, должен быть мостик между прошлым сезоном и новым. С прошлого сезона именно Надя – тот мостик, который действительно соответствует новой реальности. Она смогла трансформироваться", - отметил Завадюк.

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Он также рассказал, что несмотря на свой опыт, певица все равно проходила кастинг вместе с другими артистами. По словам Завадюка, многие люди сильно изменились на фоне полномасштабной войны. А потому продюсер хотел понять, повлияли ли все эти события на Дорофееву.

"Кого-то война сделала глубже, интереснее, смелее, а кого-то, наоборот, более плоским, показала, что этот человек - всего лишь пузырь. Поэтому было очень важно прокастинговать даже известных для нас людей, чтобы понять, есть ли им чем поделиться на "Голосі країни". Ведь "Голос країни" - это не только о голосе, но и о важных смыслах", - добавил Завадюк.

По словам продюсера, для нового сезона песенного конкурса выбирали тренеров, которые являются "актуальными". В кресла жюри попали артисты, которые создают музыку на украинском языке и любят свою страну.

"Мы обращали внимание на открытость, искренность, смелость, теплоту, взаимодействие – на все человеческие качества и ценности. Ведь они пригодятся в работе", - резюмировал Завадюк.

Что известно о 13-м сезоне шоу "Голос країни"

Напомним, новый сезон песенного конкурса "переехал" в Польшу. Из-за полномасштабной войны РФ против Украины "Голос країни" снимают за границей.

Недавно стало известно, что в этом году у проекта впервые появится саундтрек, который зазвучит голосами тренеров нового сезона. Трек создаст сонграйтер, соучредитель лейбла ENKO и тренер-дебютант Иван Клименко.

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