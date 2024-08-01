В сети появилась интригующая информация.

Недавно "холостяк" Александр Терен дал откровенное интервью Эмме Антонюк. Рассказывая о подарке, которым его больше всего поразила женщина, Александр признался, что одна из украинских певиц посвятила ему песню.

"Мне подарили песню... Я не учил ее наизусть, но знаю, что эта песня написана для меня и к слову не одна... Я не хочу цитировать, потому что ее сразу найдут..." - рассказал Терен.

Имя певицы "холостяк" отказался называть, чем спровоцировал немалые обсуждения в сети, не идет ли речь об одной из участниц проекта.

И вот на днях молодая украинская певица SOWA опубликовала в Instagram интересное сообщение - фрагмент песни, в которой упоминается "роза".

"Некоторые точно поймут, кому посвящены эти слова и о каких изменениях в жизни так хочется рассказать всему миру, но пока могу поделиться только песней. Надеюсь, вам понравится", - подписала видео SOWA.

Интересно, что ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник также прокомментировал загадочное сообщение певицы.

"Наконец эта песня будет звучать на широкую общественность", - написал Решетник.

Поклонники мгновенно отреагировали на видео и предположили, что SOWA стала новой участницей реалити, и именно о ее песне упоминал в интервью Терен.

"Я вспомнила, что в интервью Терен рассказывал, что кто-то ему посвятил песню. Возможно это она?"

"Неужели эта песня для главного "холостяка" страны?"

"Интересно, а на СТБ уже контракты не подписывают о неразглашении?"

"Будешь участвовать в "Холостяке"? Песня очень хорошая"

"Я тоже догадалась, кому это адресовано. Терен в интервью говорил, что какая-то девушка посвятила ему песню"

"Вероятно, мужчина рассказывал об этой композиции от молодой певицы"

Ни певица, ни сам "холостяк" пока не прокомментировали эту информацию.

Судя по тому, что молчит и официальная страница СТБ, вполне вероятно, что произошел слив информации, которая должна быть закрытой до старта проекта.

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